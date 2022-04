Atenție! Aditivii îndulcitori măresc riscul de obezitate, diabet, boli cardiovasculare, dar și de … cancer! Persoanele care consuma in mod constant edulcoranți, in special aspartam și acesulfam-K (aditivi alimentari cu rol de indulcitori), ar prezenta un risc major de cancer, potrivit unui studiu francez. O alternativa la zahar, considerat nefast pentru sanatate, par sa fie edulcoranții, aditivi alimentari cu gust dulce, folosiți in numeroase produse alimentare. Marele avantaj al acestor aditivi este fapul ca au valoare calorica mica. Precedentele studii au evidențiat legatura intre consumul excesiv de edulcoranți și riscul crescut de obezitate, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare. Iata ca un nou… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

