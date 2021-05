Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus dezbaterii publice un proiect care prevede reorganizarea Academiei de Politie. Proiectul propune eliminarea studiilor doctorale din cadrul institutiei si desfiintarea Facultatii de Arhivistica.

- Gheorghe Rizescu s-a nascut la 24 ianuarie 1950, in comuna Rociu, județul Argeș. In 1979 a absolvit Facultatea de Drept a Universitații București. Urmeaza cursuri postuniversitare in dreptul muncii (1982) și in drept administrativ (1987), publicand o serie de studii de drept. In anul 2000 iși susține…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va gazdui vineri 16 aprilie 2021, incepand cu ora 12.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu”, dezbaterea „Virusarea legitimitații in post-democrație”, organizata de Grupul editorial Universul Juridic, in parteneriat cu Facultatea de Drept a UAIC. In cadrul…

- Admitere in sistemul penitenciar 2021 Penitenciarul de Femei Ploiesti – Targsorul Nou selecționeaza candidați pentru institutiile de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care pregatesc personal pentru sistemul administrației penitenciare, sesiunea de…

- Avocatul Zoltan Nemeth, din partea USR, a fost numit, astazi, oficial prefect al județului Timiș. In ședința din aceasta dimineața a Guvernului, premierul Florin Cițu a aprobat numirea in funcții a mai multor prefecți și subprefecți. Avocat de peste 10 ani, absolvent al unui master in Drept și doctorand…