Atenție! A fost descoperită o genă care dublează riscul de a muri de Covid-19 Oamenii de știința de la Oxford au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19. Aceasta gena recent descoperita ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la forme grave ale bolii, scrie Bloomberg, citata de Mediafax. Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit ca o versiune cu risc mai mare a genei impiedica, cel mai probabil, celulele cailor respiratorii și plamanilor sa reacționeze in mod corespunzator la virus. Genele predispuse la imbolnavire Aproximativ 60% dintre persoanele cu origini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

