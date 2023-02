Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a fost sesizata despre dispariția unei minore din sectorul Botanica al capitalei. Fetița de 7 ani impreuna cu bunelul, originari din satul Costești, raionul Ialoveni, au mers la Gradina Zoologica. La un moment dat barbatul a observat ca fata a disparut și a anunțat imediat oamenii legii.

- Un barbat de 60 de ani din satul Chirianca, raionul Strașeni, este cautat de familie, dar și de poliție, dupa ce a disparut fara urma. Acesta a plecat de acasa la data de 17 ianuarie, intr-o direcție necunoscuta și pana la moment nu se cunoaște locul aflarii.

- Un barbat in varsta de 60 de ani din Strașeni a disparut de acasa acum o saptamana. Poliția a anunțat ca desfașoara acțiuni pentru depistarea barbatului și a cerut cetațenilor care cunosc locul aflarii acestuia sa anunțe oamenii legii. Potrivit poliției, barbatul disparut este din satul Chirianca, raionul…

- Politistii capitalei au identificat si documentat un minor de 17 de ani, originar din raionul Cantemir, pentru rapirea unui automobil. Pe parcursul nopții minorul, in timp ce se afla intr-o curte de blocuri locative din sectorul Botanica al capitalei, a deteriorat geamul și a patruns in automobil, deplasindu-se…

- Barbat din Vorniceni, dat disparut de familie. Poliția cere ajutorul populației. Daca l-ați vazut, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, de 50 de ani, din comuna Vorniceni, a parasit domiciliul in ziua de 20 decembrie a.c., iar pana in prezent nu a revenit.…

- O femeie din Calarași este cautata de polițiști dupa ce a plecat de acasa acum 11 zile și nu a mai revenit. Farima Maria, in varsta de 64 ani, din raionul Calarași, a plecat de la domiciliu in noaptea de 9 decembrie intr-o direcție necunoscuta și pana in prezent nu se cunoaște locul aflarii, scrie Echipa.md…

- Mama Madalinei, Diana Cojocari, in varsta de 37 de ani, originara din Republica Moldova, și tatal ei vitreg Christopher Palmiter, in varsta de 60 de ani, au fost arestați sambata pentru ca nu au anunțat forțele de ordine despre dispariția unui copil, a declarat poliția, citata de CNN, anunța adevarul.ro. In…

- Un barbat de 74 ani din satul Ciumai, raionul Taraclia, a disparut fara urma. Batranelul a plecat de acasa pe 11 decembrie și pana in prezent nu se cunoaște locul aflarii acestuia. Poliția solicita ajutorul oamenilor pentru a-l gasi.