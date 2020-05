Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, lanseaza un apel de ultima ora catre romani, avertizandu-i ca nu e cazul sa se relaxeze și sa iasa inutil din casa, fiindca inca suntem in plina pandemie."Atenție va rog la respectarea masurilor și de 1 Mai, pentru a consolida…

- Zeci de miliarde de lei vechi amenzi date de polițiștii din Teleorman in perioada starii de urgența. Cele mai multe amenzi sunt date, ca de obicei, șoferilor. Polițiștii din Teleorman nu au limita. Aceștia amendeaza pe banda rulanta. In ultima luna forțele de ordine au aplicat amenzi de zeci de miliarde…

- Un polițist a fost filmat, marți seara, in București, in Sectorul 2, in timp ce il bate, cu pumni, in fața, pe un tanar, pe strada.Incidentul s-a petrecut pe Șoseaua Iancului, marți seara. Pe imagini se vede cu un polițist lovește cu pumni un tanar. Un coleg de-al polițistului a incercat sa…

- O femeie din Constanta a fost victima unei tentative de inselaciune prin metoda „accidentul”, adaptata la criza coronavirusului. Escrocii se dau drept rude, spun ca au fost depistati cu COVID-19 si cer bani pentru aparate de ventilatie.Femeia din Constanta a povestit clipele de groaza prin care a trecut,…

- Romania va atinge, in urmatoarele ore, pragul de 2.000 de cazuri de coronavirus și va intra, oficial, in Scenariul 4 anunțat de autoritați. Asta nu-i impiedica pe unii sa continue sa ignore restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii COVID-19. Numai in Prahova au fost aplicate, pana acum, peste…

- Cand specialiștii au evaluat venirea din Dubai a șefei de direcție din Ministerul Sanatații de la București și-au dat seama ca n-a avut contacte umane directe riscante. Din declarațiile și din ruta ei, a rezultat ceea ce specialiștii știu deja: e posibil sa se infectat intr-o toaleta, pentru ca coronavirusul…

- Un nou caz de coronavirus a fost confirmat in București. Este al doilea caz in Capitala și al 14-lea din țara. Este vorba de o femeie de 42 de ani, „contact apropiat” al barbatului de 49 de ani, din București, confirmat pozitiv in cursul zilei de ieri. Femeia se afla in centrul de carantina București…

- Tribunalul București a decis, duminica, arestarea preventiva a fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, dupa denunțul facut de reprezentanții unei societați.Deși a fost inființata in urma cu doi ani, firma are contracte pe banda rulanta cu statul roman, din care a scos miloane de euro. Serviciul…