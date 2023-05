Atenție a anunțurile umanitare! Un escroc din Botoșani a strâns 80.000 de lei Un barbat de 27 de ani a reusit sa insele mai multe persoane din Botosani folosindu-se de un anunt umanitar. In total, individul a creat prin activitatea sa infractionala un prejudiciu estimat la aproape 80.000 de lei. Ce metoda folosea. Inselatorie de 80.000 de lei in Botosani. Cum a reusit un barbat sa convinga oamenii sa-i doneze bani Totul a iesit la iveala in urma unor perchezitii domiciliare, acolo unde persoana banuita, un barbat de 27 de ani, si-a desfasurat activitatea infractionala dandu-se drept tata al unui copil bolnav. Potrivit anchetatorilor, individul prezenta fotografii si acte… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

