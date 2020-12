Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar se desfașoara cu dificultate in zona de sud a țarii din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Trenurile circula greu pe magistrala care face legatura intre Bucuresti si Constanta. Sunt rafale puternice de vant, iar asta face ca trenurile sa circule cu viteze reduse. Doua trenuri au…

- Centrul Infotrafic anunța ca marți dimineața, pe A1 București-Pitești și pe A2 București-Constanța traficul este blocat din cauza unor autotrenuri care au derapat. Pe A1 București – Pitești traficul este blocat la kilometrul 52 (Localitatea Corbii Mari, jud. Dambovița), sensul catre capitala, din cauza…

- Ziarul Unirea INFOTRAFIC: Restricții de circulație, marți, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, din cauza unor lucrari la carosabil. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat marți, 17 noiembrie, pe autostrada A1 Sibiu-Deva din cauza unor lucrari de reparații la partea carosabila. Conducatorii…

- Traficul rutier este restricționat, luni seara, pe Autostrada A3 București – Ploiești, in zona localitații Gruiu, din județul Ilfov, dupa ce o mașina a accidentat mortal un pieton, anunța MEDIAFAX. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada…

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe DN 12, in județul Covasna, in urma unui accident in care au fost implicate doua mașini. Unul dintre șoferi este baut și nu are permis de conducere, anunța MEDIAFAX. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul…

- Trafic restricționat pe DN 65 Slatina – Pitești, in Albota, pentru efectuarea de lucrari la carosabil. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10.00 – 12.00, circulația se desfașoara dirijat cu piloți, pe DN 65 Slatina – Pitești, intre…

- Ziarul Unirea RESTRICȚII de circulație joi pe autostrada A1 Deva-Nadlac, din cauza unor lucrari de reparații la carosabil. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat in cursul zilei de joi, 29 octombrie 2020, pana la ora 17.00, pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, din cauza unor lucrari de reparații…

- Un barbat de 31 de ani a murit și patru tinere cu varste cuprinse intre 17 și 31 de ani au fost ranite in urma unui grav accident rutier produs, joi noaptea, la ieșirea din municipiul Slatina, anunța purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), Alin Basașteanu. In accident…