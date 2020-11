Stiri pe aceeasi tema

- Statul Islamic a revendicat marți atacul din Viena de luni în care patru persoane au fost ucise, relateaza Reuters, citând agenția de propaganda Amaq News. Comunicatul ISIS este însoțit de o fotografie a unui barbat cu barba, pe nume ”Abu Dagnah Al-Albany”, și despre…

- Unul dintre suspectii atacului terorist din Viena, cel care ar fi fost si impuscat mortal in schimbul de focuri cu Politia, este un sustinator al ISIS. Potrivit presei din Austria, teroristul a postat pe Instagram mai multe fotografii cu arme si i-a jurat credinta sefului ISIS. Potrivit publicatiei…

- Atacatorul de la Viena este un tanar in varsta de 20 de ani care avea la activ o condamnare pentru implicare intr-o organizatie terorista, a confirmat ministrul austriac de interne Karl Nehammer pentru agentia APA citata de Agerpres. Potrivit lui Nehammer, Kujtim Fejzulai, atacatorul ucis de fortele…

- Doi barbati si o femeie au murit in atacurile asupra centrului Vienei, comise luni seara si pentru care ministrul austriac de interne a dat vina pe un simpatizant al Statului Islamic, singurul atacator cunoscut care a fost impuscat de politisti, a declarat seful politiei din capitala austriaca marti…

- Ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, a anuntat, in cursul noptii, ca unul dintre autorii atacului din centrul orasului Viena este inca in libertate, indemnand locuitorii capitalei Austriei sa ramana in case. De asemenea, teroriștii sunt cautați activ și de autoritațile din Cehia, existand…

- Au fost atacuri in șase zone, iar mai mulți suspecți sunt cautați de forțele de ordine. O persoana a murit, iar mai multe au fost ranite. Unul dintre suspecți a fost ucis de poliție. Mai multe atacuri teroriste au avut loc, luni seara, in centrul orașului Viena, unde au fost mobilizati numerosi agenti…

- Procuratura franceza antiterorism a anunțat vineri ca a fost sesizata, dupa ce un barbat a fost decapitat in Conflans Saint-Honorine, langa Paris. Presupusul sau atacator a fost grav ranit de catre polițiștii care au tras mai multe focuri asupra sa, intr-un oraș din apropiere, potrivit AFP, citata de…

