Atentatul din Istanbul nu i-a speriat pe români! Sute de turiști pleacă zilnic în Turcia EXCLUSIV Romanii nu se tem de evenimentele nefericite petrecute, recent, in Turcia. Deși o lume intreaga a fost șocata de cruzimea atentatului, mulți turiști nu renunța la vacanțele pe malul Bosforului. Romanii nu se tem de atentatele din Istanbul și planifica in continuare vacanțele Zilele trecute, un atentat cu bomba a avut loc pe o artera principala a Istanbulului. Cifrele groazei arata ca peste 80 de persoane au fost ranite, iar alte 6 și-au pierdut viața. Din nefericire printre victime s-au aflat inclusiv copii și bebeluși. O lume intreaga fost șocata de cruzime unui astfel de eveniment petrecut in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

