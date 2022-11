Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a anuntat, luni, arestarea unei persoane responsabila pentru atentatul soldat cu cel putin sase persoane, de duminica, de pe bulevardul Istiklal din Istanbul, si a acuzat Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), relateaza AFP. “A fost arestata persoana care a pus bomba. Concluzia noastra este ca responsabila de atac este […] The post Atentatul de la Istanbul: Principala suspecta a fost arestata. PKK, responsabila de atac appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .