Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca Olanda sa solicite in mod oficial separarea Bulgariei de Romania la votul care va decide care dintre aceste tari, alaturi de Croatia, se va alatura Spatiului Schengen, scrie ziarul bulgar „Capital", citand surse proprii. Potrivit acestor informatii, Haga lucreaza pentru separarea Romaniei…

- Turcia „respinge” condoleanțele din partea Statelor Unite, care „ii sprijina pe teroriștii kurzi” din Kobane, in Siria, a declarat luni ministrul turc de Interne Suleyman Soylu, a doua zi dupa atentatul soldat cu șase morți la Istanbul. „Nu acceptam, respingem condoleanțele Statelor Unite. Alianța…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a autosesizat dupa atentatul produs duminica in zona pietonala Istiklal din Istanbul și a intreprins demersuri pe langa autoritațile locale pentru a obține informații despre cetațenia, identitatea…

- Armata bulgara ar putea avea transportoare blindate produse in Romania. Surse din industria de aparare sustin ca guvernele de la Sofia si de la Bucuresti ar fi aproape de o intelegere pe aceasta tema.

- In perioada 10-14 octombrie, Geoffrey R. Pyatt, asistentul Secretarului de Stat pentru Resurse Energetice din cadrul Biroului de Resurse Energetice, va calatori la Istanbul, in Turcia, la Bucuresti, in Romania, si la Sofia, in Bulgaria, unde se va intalni cu reprezentanti guvernamentali si cu lideri…

- Interconectorul de gaze dintre Bulgaria și Grecia, inaugurat oficial sambata, schimba regulile jocului pe piața energiei din regiune, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezenta la ceremonia de la Sofia.

- Gimnasta Andreea Verdes s-a calificat, miercuri seara, in finala la minge, la Campionatul Mondial de gimnastica ritmica de la Sofia, Bulgaria, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In fiecare an, sub auspiciile Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea (ICPDR), este sarbatorita Ziua Internaționala a Dunarii. Aceasta zi a fost stabilita ca urmare a semnarii Conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea, in cadrul unei…