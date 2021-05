Atentatul de la Arad ar avea legătură cu contrabandiștii de țigări. Omul de afaceri ar fi dat un pont poliției Asasinatul cu bomba de la Arad, care l-a vizat pe cel mai cunoscut om de afaceri din zona, ar avea legatura cu contrabandiștii de țigari. Presa locala vorbește despre un pont pe care omul de afaceri Ioan Crișan l-ar fi dat poliției. In acest caz s-ar contura ipoteza unei razbunari. Nu este singurul scenariu pe […] The post Atentatul de la Arad ar avea legatura cu contrabandiștii de țigari. Omul de afaceri ar fi dat un pont poliției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Ioan Crișan, omul de afaceri de la Arad care a murit carbonizat dupa ce bolidul sau a explodat la scurt timp dupa ce l-a pornit, ar fi primit unele avertismente, ceea ce ar ridica suspiciuni legate de cercul sau relațional. In urma cu ceva timp, casa i-a fost sparta și incendiata, a dezvaluit Radu Tudor…

- Omul de afaceri Ioan Crișan a murit in urma unui atentat. Explozia mașinii in care se afla omul de afaceri aradean Ioan Crișan a fost provocata. Ipoteza a fost confirmata de Poliția Romana. Anchetatorii ar avea deja un cerc de suspecți dupa ce au fost vizionate mai multe imagini surprinse de camerele…

- Afaceristul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce a sarit in aer cu tot cu mașina in parcarea unui supermarket din Arad, ar fi fost victima unui atentat. Martorii, care sunt audiați in acest moment spun ca ar fi vazut o persoana care ar fi umblat la mașina, potrivit unor surse citate de presa din…

- Afaceristul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce a sarit in aer cu tot cu mașina in parcarea unui supermarket din Arad, ar fi fost victima unui atentat. Martorii, care sunt audiați in acest moment spun ca ar fi vazut o persoana care ar fi umblat la mașina, potrivit unor surse citate de presa din…

- Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan. Deșinea unica crescatorie din Romania de somn afican și crocodili. Anchetatorii au inceput audierile persoanelor care locuiesc in zona unde…

