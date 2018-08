Stiri pe aceeasi tema

- Bomba, care a ucis 51 de persoane, intre care 40 de copii, lansata asupra unui autobuz intr-un raid aerian atribuit coalitiei conduse de Arabia Saudita in nordul Yemenului, a fost comercializata de SUA in cadrul unui acord intre Departamentul de Stat si Riad, potrivit CNN, citata de AFP. Imagini care…

- Raidul aerian care a avut loc joi in nordul Yemenului si care este atribuit coalitiei conduse de Arabia Saudita s-a soldat cu 51 de morti, dintre care 40 de copii, a anuntat marti Comitetul International al Crucii Rosii (CICR), revizuind bilantul in crestere, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Numarul…

- Cel putin 29 de copii cu varsta pana in 15 ani au fost masacrati joi intr-un atac aerian care a vizat autobuzul la bordul caruia se aflau, intr-o piata foarte frecventata, la Dahyan, intr-o zona din nordul Yemenului aflata sub controlul rebelilor huthi, potrivit Comitetului International al Crucii Rosii…

- Atacul s-a produs intr-o regiune controlata de rebelii siiti Hou-thi, care stapanesc capitala si o mare parte din teritoriul Yemenului. Bombele au lovit si un autobuz scolar, desi Arabia Saudita sustine ca a vizat doar obiective militare. Zeci de copii grav raniti, au fost dusi la un spital al Crucii…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita in Yemen a calificat joi drept 'o operatiune militara legitima' atacul intreprins in nordul Yemenului si care, potrivit Crucii Rosii Internationale, a provocat zeci de victime, printre care copii, informeaza DEFENSE ROMANIA. 'Atacul care s-a produs astazi…

