- FBI a calificat impuscaturile de la mitingul fostului presedinte Donald Trump de sambata seara drept o tentativa de asasinat, relateaza CNN. „Am avut ceea ce numim o tentativa de asasinat impotriva fostului nostru presedinte Donald Trump. Este inca o scena a crimei activa”, a declarat Kevin Rojek, agentul…

- Congresmenii republicani au declarat ca vor lansa investigatii rapide cu privire la modul in care o persoana a reusit sa se sustraga vigilentei agentilor Secret Service, sa urce pe acoperisul unei cladiri din apropierea locului in care fostul presedinte american Donald Trump vorbea si sa traga mai multe…

- Ilon Musk a facut o donație fondului care il susține pe fostul președinte al SUA, Donald Trump, in viitoarele alegeri prezidențiale. Despre acest lucru a anunțat agenția Bloomberg. Se menționat ca, in acest fel, Musk dorește sa "lase o amprenta in peisajul politic al Statelor Unite". Suma donației nu…

- Susținatorii lui Donald Trump incita la revolte dupa aflarea verdictului in procesul fostului președinte al SUA. Ei au trimis numeroase mesaje pe rețelele de socializare prin care vorbesc despre acțiuni violente. Un juriu din New York l-a gasit vinovat pe

- Donald Trump a fost gasit vinovat, la New York, pentru cele 34 de capete de acuzare și urmeaza sa fie amendat sau condamnat la inchisoare. In timp ce fostul președinte acuza ca procesul a fost masluit, Joe Biden este mulțumit ca legea și-a facut, in final, datoria. Donald Trump susține ca este nevinovat…

- Donald Trump are mari sanse sa revina la Casa Alba. Liderul republican, care este nominalizatul potențial al formațiunii conservatoare pentru Biroul Oval, e marele favorit al modelului de prognoza publicat miercuri. Trump ar urma sa obțina cel puțin 280 de voturi electorale, suficiente pentru a-l invinge…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a declarat in fata unei instante din New York ca a conspirat cu fostul sau sef pentru a musamaliza informatii care ar fi putut afecta campania electorala a lui Trump din 2016, informeaza Rador Radio Romania.