Atentatorul lui Gelu Voican a fost identificat

Urmeaza sa fie audiat și - foarte probabil - decorat de Iohannis... Poliția Capitalei anunta ca l-a identificat pe cel care l-a agresat pe Gelu Voican Voiculescu in Piața Uniiversitații, acesta urmeaza sa fie audiat dupa ce a fost depusa o plangere impotriva sa. ”Persoana vatamata a formulat plangere impotriva barbatului care l-a agresat. Cel in cauza a fost identificat. Este un barbat de 68 de ani și urmeaza sa fie audiat. Cercetarile sunt efectuate de Secția 1 Poliție sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, urmand a fi sesizata unitatea de parchet competenta teritorial…