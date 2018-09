Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat luni ca autorul anonim al editorialului din New York Times in care este criticata abilitatea lui Trump de a fi presedinte, "incearca sa submineze puterea executiva" si a adaugat ca Departamentul de Justitie ar

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca motorul de cautare al Google ascunde articole corecte referitoare la activitatea sa si a spus ca va corecta situatia, cu toate ca nu a oferit vreo dovada sau detalii privind baza legala sau masurile pe care le-ar putea lua, transmite Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat miercuri ca Don McGahn va demisiona din functia de consilier al Casei Albe in toamna, informeaza site-ul cotidianului The Guardian si postul Fox News.

- Casa Alba s-a aratat optimista joi asupra negocierilor cu Coreea de Nord in vederea unei denuclearizari a peninsulei coreene, precizand totusi ca nu este prevazut "pentru moment" un summit intre Donald Trump si Kim Jong Un, la aproape doua luni de la intalnirea celor doi, din Singapore, transmite AFP.…

- Un avion ușor a fost interceptat survoland in mod ilegal stațiunea Bedminster din New Jersey, unde președintele Donald Trump juca golf. Casa Alba a anunțat ca in acest sens a fost mobilizata o aeronava de vanatoare.

- Un avion usor a survolat in mod neautorizat statiunea Bedminster din New Jersey, unde presedintele SUA, Donald Trump, se afla pentru a juca golf, anunta Casa Alba, precizand ca a fost mobilizata o aeronava de vanatoare, informeaza site-ul Politico.com si postul tv CBS News, scrie Mediafax.Incidentul…

- Presedintele american Donald Trump, care saptamana trecuta va participa la summitul NATO, le va spune aliatilor din organizatia de securitate ca Statele Unite nu pot fi finanta intreaga lume, a anuntat Hogan Gidley, purtator de cuvant al Casei Albe, citat de agentia Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat luni Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) ca SUA vor “face ceva” daca nu vor fi tratate corect, la doar cateva ore dupa ce Uniunea Europeana a comunicat ca taxele auto impuse de americani vor afecta propria lor industrie si vor duce la contramasuri,…