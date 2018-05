Părintele Pantelimon de la Oașa: Dumnezeu are un drum clar pentru fiecare. Nu există coincidențe

– Nu toata lumea are parte in viata aceasta de iubiri extraordinare. E vina noastra? Tine de noi sa traim o mare iubire sau ea e un dar de la Dumnezeu? – Dumnezeu are un drum clar pentru fiecare. Nu… [citeste mai departe]