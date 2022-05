Atentate în Transnistria. Țintele: un depozit petrolier și un birou de înrolare militară Persoane necunoscute au aruncat vineri dimineața cocktailuri Molotov cu un amestec incendiar in cladirea unui depozit petrolier din Tiraspol și a unui „birou de inrolare militara” local. Informația a fost prezentata de așa-numitului Minister al Afacerilor Interne al Republicii transnistrene. Astfel, forțele de securitate transnistrene susțin ca atacul asupra depozitului petrolier a avut loc in jurul orei 4:15.m. Langa acesta a oprit mașina, din care a ieșit un barbat necunoscut și a aruncat un amestec incendiar in direcția lui. Aceeași persoana a incercat apoi sa dea foc biroului militar de inrolare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

