Stiri pe aceeasi tema

- Atacuri cu bomba la trei biserici creștine din Indonezia. Cel putin 10 persoane și-au pierdut viața și in jur de 40 au fost ranite dupa ce trei atacatori kamikaze s-au aruncat in aer in al doilea cel mai mare oraș din Indonezia, Surabaya, scrie BBC News. Aproximativ 40 de persoane au fost ranite in…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 38 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP.

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 38 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP. Cele trei atacuri au fost comise in…

- Un incident extrem de grav a avut loc sambata dimineata, la intrarea in localitatea Aldeni (comuna Cernatesti, judetul Buzau). Albinele dintr-o stupina au devenit extrem de agresive si au intepat trei persoane, dintre care doua au decedat si a treia a intrat in soc anafilactic.

- Mohammad Mousa Zahir, directorul Spitalului Wazir Akbarkhan, a declarat ca mai multe persoane ranite in urma exploziilor sunt tratate in aceasta unitate medicala.Dawood Amin, seful Politiei din Kabul, a transmis ca in zona Shashdarak, unde a avut loc prima explozie, se afla si cateva reprezentante…

- Cel putin 20 de persoane au murit dupa ce o puternica furtuna tropicala a lovit Madagascarul in timpul week-end-ului, au informat luni oficiali locali, citati de DPA. Potrivit Biroului national pentru managementul riscurilor si dezastrelor, circa 19.000 de persoane au fost afectate de furtuna Eliakim,…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP.Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo, si au pierdut viata cinci persoane…

- Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata in urma unui incendiu care s-a declansat vineri la o clinica de reabilitare a consumatorilor de droguri in capitala azera Baku, a relatat agentia de presa locala APA, citand autoritatile, informeaza AFP. "Incendiul s-a declansat la ora locala…