- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața in urma unui atac sinucigaș ce a vizat sediul comisiei electorale libiene de la Tripoli, conform unui purtator de cuvant al autoritaților, a anunțat Reuters. Atacatorul s-a aruncat in aer chiar in incinta cladirii, iar alte persoane au incendiat…

- Un nou ATAC TERORIST: Cel putin 57 persoane au murit si 54 sunt ranite Cel putin 57 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters. Bilantul atentatului sinucigas de duminica de la Kabul a crescut la cel putin 57…

- Cel putin patru persoane au murit, joi, in urma unui atac armat comis intr-o universitate din orasul turc Eskisehir, informeaza Mediafax.ro. Atacatorul ar fi unul dintre angajatii universitatii, in functia de cercetator stiintific, si a impuscat mortal patru cadre didactice: decanul asistent, secretarul…

- Cel putin doua persoane, inclusiv un politist, au murit, iar alte patru au fost ranite, sambata, dupa ce o masina a explodat in orasul egiptean Alexandria, a relatat agentia nationala MENA.

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, ...

- Atentat teroriat in urma cu putin timp. Sunt cel putin noua morti si 13 raniti Cel putin noua persoane au murit si alte 13 au fost ranite, miercuri, intr-un atentat sinucigas comis la un post de control al politiei din localitatea Raiwind, in estul Pakistanului, informeaza EFE. „Cinci politisti si…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, în urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat în partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters. În urma cu doua…

