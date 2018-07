Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte cateva zeci au fost ranite luni, la Kabul, intr-un atac sinucigas care a avut loc la intrare in Ministerul pentru Reabilitare rurala si Dezvoltare al Afganistanului, au anuntat oficiali afgani, informeaza AFP si dpa, preia Agerpres.Potrivit purtatorului…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a revendicat responsabilitatea atentatului sinucigas cu bomba comis la intrarea in Ministerul afgan al Dezvoltarii Rurale din Kabul, a anuntat luni Amaq, agentia de presa a organizatiei jihadiste, relateaza DPA. Atacul s-a soldat cu moartea a 12 persoane si ranirea…

- Un atentat la resedinta sefului politiei din Kandahar, in sudul Afganistanului, s-a soldat sambata cu cinci morti, dintre care trei teroristi, relateaza DPA. Atacul a inceput prin detonarea unui autovehicul incarcat cu explozivi, la una din intrarile resedintei generalului Abdul Raziq. Deflagratia,…

- Peste 25 de oameni - inclusiv un fotograf AFP si alti cinci jurnalisti - au fost ucisi intr-un dublu atentat sinucigas, luni, la Kabul, al doilea atac vizand presa care a dat fuga la locul primului atac, relateaza AFP.

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte opt au fost ranite, dupa doua atentate cu bomba care au avut loc luni dimineata în centrul orasului Kabul, în apropierea sediului serviciului de informatii afgan si a unui minister, au anuntat autoritatile, informeaza site-ul cotidianului…

- Cel puțin patru persoane, printre care și un jurnalist, și-au pierdut viața in urma unui dublu atentat cu bomba. In urma incidentului, care a avut loc luni dimineața la Kabul, in apropierea serviciului de informații și a unui minister, au fost ranite și o mulțime de persoane. Dawood…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 57 au fost ranite duminica la Kabul intr-un atentat sinucigas comis la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al…

- Un atentat sinucigas a avut loc duminica la Kabul la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, provocand cel putin patru morti si 15 raniti, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters si AFP. Seful politiei din…