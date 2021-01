Atentat terorist în Afganistan: Cel puțin 14 decese Un atentat terorist a avut loc in provincia Nangarhar din estul Afganistanului. Cel putin 14 soldati afgani au fost ucisi. O mașina-capcana a explodat provocand moartea a cel puțin 14 persoane. Atacul produs intr-o baza militara a fost revendicat de talibani, conform DPA și Agerpres . Alte patru persoane au fost ranite in urma atentatului. Autorul atacului a fost un jihadist sinucigas. Atentatul a avut loc in districtul Shrizad al provinciei Nangarhar. The post Atentat terorist in Afganistan: Cel puțin 14 decese appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

