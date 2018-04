Un presupus membru al retelei teroriste Stat Islamic suspectat ca pregatea un atentat a fost arestat in orasul italian Napoli, relateaza site-ul cotidianului La Repubblica. Suspectul este un imigrant din Gambia, Alagie Touray, in varsta de 21 de ani. Individul, acuzat de apartenenta la reteaua terorista Stat Islamic, a fost arestat preventiv la iesirea dintr-o moschee situata in localitatea Licola, la periferia orasului italian Napoli. Citește integral: http://www.mediafax.ro/externe/atentat-dejucat-in-italia-un-membru-al-retelei-teroriste-stat-islamic-in-misiune-arestat-ce-ordine-avea-17148792