Stiri pe aceeasi tema

Cel putin 15 civili, inclusiv copii, au fost ucisi vineri intr-o explozie in provincia Ghazni din sud-estul Afganistanului, a anuntat Ministerul de Interne afgan, citat de dpa si Reuters preluat de agerpres. Vezi: Crește periculos tensiunea in Orient. Americanii promit sa raspunda mai dur…

Un nou atac cu bomba a ucis vineri cel puțin 15 civili în centrul Afganistanului dintre care 11 erau copii aflați la o ceremonie de recitare a Coranului, transmite Reuters.Informațiile inițiale sugereaza ca explozibilii au fost plasați într-o ricșa, atacul având loc într-un…

Accident cumplit in Maramureș in urma cu puțin timp. O persoana a murit in urma impactului. Accident cumplit la Berbești. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și o caruta.…

Accident grav in Baia Mare. Doua autoturisme facute praf. Doua persoane ranite in urma impactului. Azi, 15 decembrie, in jurul orei 18.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident…

Accident grav in Maramureș. Trei autoturisme implicate. Doua persoane ranite in urma impactului. Accident grav in localitatea Berbești. Trei mașini implicate in evenimentul rutier. Doua…

Un tanar din Viseu de Sus urmarit general a fost arestat. Vezi ce a facut el. Sambata, 12 decembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus…

Accident grav in MARAMUREȘ in urma cu puțin timp. O persoana incarcerata. Doua mașini facute praf.Trafic blocat. Accident rutier grav in MARAMUREȘ . Doua autoturisme au fost implicate…

Perioada de carantina va fi scurtata de la 14 la 10 zile. Motivul pentru care s-a luat aceasta decizie in Marea Britanie. Perioada de carantina va fi scurtata de la 14 la 10 zile, in Marea…