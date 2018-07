Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas comis marti in orasul afgan Jalalabad, in estul tarii, transmite Reuters, citand oficiali guvernamentali, informeaza Agerpres.Un purtator de cuvant al departamentului de sanatate din Jalalabad a confirmat decesul a zece persoane.…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 45 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, in estul Afganistanului, a declarat purtatorul sau de cuvant, Attaullah Khogyani, relateaza AFP si Reuters. Atacul, comis in orasul Jalalabad,…

- Cel putin opt persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas cu bomba s-a produs luni in vestul capitalei afgane Kabul, unde avea loc o adunare a clericilor musulmani pentru denuntarea terorismului si apeluri la pace, transmit Reuters si AFP, citand surse oficiale. Un atacator sinucigas a detonat…

- Un atentat sinucigas a avut loc duminica la Kabul la un centru de înregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc în luna octombrie în Afganistan, provocând cel puțin 31 morți si 57 raniti, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters si AFP. …

- UPDATE ora 12:30 – Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atentatul sinucigas comis duminica la Kabul impotriva unui centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, atentat soldat, potrivit ultimului bilant, cu cel putin 31 de morti…

- Cel putin 31 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters.Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD sunt pe LISTA NEAGRA Explozia, aparent un atac…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 57 au fost ranite duminica la Kabul intr-un atentat sinucigas comis la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al…

- Un atentat sinucigas a avut loc duminica la Kabul la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, provocand cel putin patru morti si 15 raniti, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters si AFP. Seful politiei din…