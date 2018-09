Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul atentatului-sinucigas asupra unor manifestanti, care a avut loc marti in estul Afganistanului, a fost revizuit in crestere miercuri si se ridica acum la 68 de morti, a precizat pentru AFP purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar, scrie Agerpres. Potrivit lui Ataullah…

- Peste 130 de persoane au fost ranite și 34 au murit, marți, intr-o serie de atentate comise in estul Afganistanului in timpul unei manifestații organizate la granișa cu Pakistanul, scriu agențiile internaționale citate de Agerpres. Un atacator sinucigaș a detonat o bomba in jurul orei locale 13.00,…

- Bilantul atentatului de la Gardez, din estul Afganistanului, a crescut sambata la 35 de morti si 94 de raniti, a doua zi dupa atacul a doi kamikaze acoperiti cu burqa intr-o moschee siita, revendicat de jihadistii gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. "Dintre cei 35 de morti, trei erau…

- Un dublu atentat sinucigas comis intr o moschee siita din Gardez estul Afganistanului in timpul rugaciunii de vineri s a soldat cu cel putin patru morti si 60 de raniti, informeaza AFP, in timp ce postul de televiziune afgan Tolo News informeaza despre cel putin 20 de morti si 40 de raniti. Dar autoritatile…

- Un dublu atentat sinucigas comis intr-o moschee siita din Gardez (estul Afganistanului) in timpul rugaciunii de vineri s-a soldat cu cel putin patru morti si 60 de raniti, informeaza AFP, in timp ce postul de televiziune afgan Tolo News informeaza despre cel putin 20 de morti si 40 de raniti. Dar…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 45 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, in estul Afganistanului, a declarat purtatorul sau de cuvant, Attaullah Khogyani, relateaza AFP si Reuters. Atacul, comis in orasul Jalalabad,…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si alte 16 ranite intr-un atentat sinucigas cu bomba comis sambata in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, intr-un loc unde se sarbatorea finalul Ramadanului si a doua zi a incetarii focului convenite intre militantii talibani si trupele guvernamentale,…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si alte 16 ranite intr-un atentat sinucigas cu bomba comis sambata in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, intr-un loc unde se sarbatorea finalul Ramadanului si a doua zi a incetarii focului intre militantii talibani si trupele guvernamentale, atentat…