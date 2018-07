Stiri pe aceeasi tema

- Un atentat sinucigas soldat cu cel putin zece morti a avut loc marti in orasul Jalalabad din Afganistan, au anuntat oficiali guvernamentali, nici un grup militar nerevendicand atacul, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin zece persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas comis marti in orasul afgan Jalalabad, in estul tarii, transmite Reuters, citand oficiali guvernamentali, informeaza Agerpres.Un purtator de cuvant al departamentului de sanatate din Jalalabad a confirmat decesul a zece persoane.…

- Deflagratia s-a produs in fata unui mic magazin din districtul 2 de politie, ca urmare a exploziei unui dispozitiv improvizat, se precizeaza in comunicat. Printre cei raniti se afla patru copii si proprietarul magazinului. Nu se cunosc deocamdata motivele atacului. Civilii…

- Un atac sinucigaș care a avut loc luni dimineața in Afganistan s-a soldat cu morți și raniți. Mai mulți jurnaliști au murit intr-un atac sinucigaș in Kabul, cand un barbat deghizat in cameraman a detonat o bomba, a anunțat CNN. Cel puțin 29 de persoane au murit in doua exploziile de luni dimineața din…

- Peste 25 de oameni - inclusiv un fotograf AFP si alti cinci jurnalisti - au fost ucisi intr-un dublu atentat sinucigas, luni, la Kabul, al doilea atac vizand presa care a dat fuga la locul primului atac, relateaza AFP.

- Cel putin 31 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters.Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD sunt pe LISTA NEAGRA Explozia, aparent un atac…