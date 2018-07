Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata si trei sunt grav ranite, dupa ce o autotutilitara si un TIR s-au ciocnit pe DN 2H, in localitatea Milisauti, judetul Suceava. Traficul rutier in zona este complet blocat. Trei dintre victime au fost incarcerate si a fost nevoie de interventia pompierir pentru scoaterea…

- Doua persoane au decedat, printre care un roman de 64 de ani, iar alte 23 de persoane au fost ranite dupa ce un tren regional de calatori a intrat in coliziune cu un camion aflat pe sine, in apropiere de localitatea Caluso din regiunea orasului Torino, informeaza site-ul cotidianului La Repubblica.…

- Bilantul atacurilor comise miercuri de militanti ai organizatiei Stat Islamic (SI) si de talibani impotriva a doua sectii de politie din capitala afgana Kabul este de 16 morti, printre care 10 civili, si 28 de raniti, scrie agerpres.ro.

- Supravietuitorii atacului au declarat ca banditii au inconjurat satul in dupa-amiaza zilei de sambata, incendiind mai multe cladiri din localitate pentru a cauza panica in randul satenilor. Printre victime se numara si membri ai unei forte de aparare locala, formata in urma atacurilor anterioare…

- Cel putin 25 de oameni au murit, inclusiv sase jurnalisti, in urma a doua atentate sinucigase coordonate, revendicate de Stat Islamic, care au avut loc luni dimineata in centrul orasului Kabul, intr-o zona in care se afla sediile mai multor institutii afgane si ambasade straine. Dublul…

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto; incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, a anuntat politia canadiana. Bilantul prezentat de Reuters a fost comunicat de adjunctul sefului politiei din metropola, Peter Yuen.Soferul a fost retinut, au…

- Cel putin 48 persoane au murit, iar alte 112 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, a informat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Organizatia terorista…