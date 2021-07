Ion Țiriac a implinit 82 de ani in luna mai. Miliardarul a anunțat, luni, ca demisioneaza din fruntea Federației Romane de Tenis (FRT). El a intrat intr-o disputa cu ministrul Tineretului și Sportului, dar și cu COSR. Motivul: refuzul jucatoarelor romance de a participa la Jocurile Olimpice. In plus, Țiriac a afirmat ca federația nu […] The post „Atentat” la varsta lui Ion Țiriac: „Trebuie sa ne respectam batranii” appeared first on IMPACT .