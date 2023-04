Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana si-a pierdut viata și alte șase au fost ranite intr-un atentat terorist in Tel Aviv, transmite The Guardian . Din primele informatii, victimele sunt turiști straini. O mașina a intrat intr-un grup de persoane in apropierea unui parc popular de pe litoral, dupa care s-a rasturnat,…

- ”In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors II au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra a trei automarfare, conduse de cetateni romani. Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, panouri foto-voltaice,…

- Un barbat inarmat cu un cutit a ucis cel putin doua persoane si a facut mai multi raniti intr-un centru musulman din Lisabona, sediul mondial al comunitatii musulmane siite conduse de Aga Khan, a anuntat politia portugheza intr-un comunicat, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Atacul a facut mai multi…

- Resturi de racheta au fost descoperite, joi, de patrula Poliției de Frontiera SPF Larga din raionul Briceni și ar proveni, potrivit ministerului moldovean de interne „din atacurile aeriene ale Rusiei impotriva Ucrainei”, relateaza TV8.md.In urma descoperirii resturilor presupusei rachete, s-a luat masura…

- PTF Ocnița-Sokireani și-a reluat activitatea in regim normal, informeaza Poliția de Frontiera. Menționam ca PTF Ocnița-Sokireani și-a sistat programul de lucru sistat, din motive de securitate. Autoritațile de competența ucrainene nu permit trecerea frontierei de stat in contextul riscurilor de atac…