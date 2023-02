Atentat la mică distanță de centrala nucleară Zaporojie. Explozie puternică la Enerhodar - VIDEO Potrivit președintelui mișcarii "Suntem impreuna cu Rusia", sunetul exploziei s-a auzit cel mai puternic in districtul cinci al orașului, scrie Rador."La fața locului isi desfasoara activitatea angajați ai Ministerului pentru Situații de Urgența și ai fortelor de ordine'', a mai spus el. Potrivit acestuia, in urma atacului terorist, valul de explozie a doborat geamurile ferestrelor pana la etajul al noualea. Incendiul de la locul exploziei a fost stins, experții examineaza locul pentru a identifica prezența explozibililor si pentru a exclude posibilitatea unei noi explozii, zona fiind incercuita,"… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

