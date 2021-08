Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump, foarte critic cu deciziile succesorului sau Joe Biden in Afganistan, a denuntat joi o tragedie "care nu ar fi trebuit sa aiba loc niciodata" dupa atentatul care a provocat moartea a 12 militari americani in apropierea aeroportului din Kabul, relateaza AFP.…

