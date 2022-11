Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul turc al Apararii a anunțat duminica ca 89 de ținte, inclusiv adaposturi și depozite de muniție, au fost distruse in lovituri aeriene asupra bazelor militanților kurzi din nordul Irakului și nordul Siriei, conform Reuters

- Ministerul Apararii al Turciei a anuntat, duminica, ca a lansat operatiunea aeriana 'Claw Sword' in nordul Irakului si al Siriei, regiuni 'utilizate ca baze de teroristii' kurzi, transmite AFP.

- Femeia care este responsabila de plasarea unei bombe in Istanbul, atentat in urma caruia șase persoane au murit, a fost arestata. Chiar inainte de a pleca la summitul G20 din Indonezia, președintele Erdogan a fost primul care a denunțat un ,,atac josnic”, iar primele indicii aratau ca este vorba despre…

- O explozie produsa vineri intr-o mina de carbune din provincia Bartin din nordul Turciei a provocat moartea a 40 de persoane, a declarat sambata ministrul de interne Suleyman Soylu, adaugand ca operațiunile de cautare și salvare continua pentru un miner disparut, relateaza Reuters. El a spus ca 58 dintre…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a propus joi omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan crearea in Turcia a unui centru de distributie pentru exportul gazelor rusesti catre Europa.„Am putea examina posibilitatea de a crea pe teritoriul turc un hub gazier pentru livrari catre alte tari”, in special catre…

- Postul B1 TV difuzeaza duminica, de la ora 16:00, documentarul ”Turcia lui Erdogan”, in exclusivitate in Romania. Filmul prezinta modul in care Turcia s-a dezvoltat in ultimul secol, de la Mustafa Kemal Ataturk și pana la Recep Tayyip Erdogan. De asemenea, documentarul face referire și la repetatele…