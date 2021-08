Atentat la buzunarul craiovenilor. Preţul căldurii sare în aer Caldura se scumpește. Ieri, consilierii locali craioveni au votat la unison scumpirea energiei termice care va fi furnizata populatiei si agentilor economici din sistemul centralizat. Cu alte cuvinte, pretul caldurii sare in aer din aceasta iarna. Populatia va fi cea mai afectata. Craiovenii vor scoate din buzunar, incepand cu 1 septembrie aproape 45 de lei in plus pentru fiecare gigacalorie consumata. Solicitarea cresterii tarifului energiei termice vine din parte operatorului local, SC Termo Urban. Furnizorul de caldura spune ca aceasta cresetere este cauzata de scumpirea agentului termic primar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

