- Ipoteza unui „lup singuratic„ este cea mai probabila in ancheta privind atentatul comis luni seara la Bruxelles si soldat cu moartea a doi cetateni suedezi, a declarat marti procurorul federal al Belgiei, Frederic Van Leeuw, intr-o conferinta de presa.

- Un "moment de reculegere" va fi pastrat marti inaintea tuturor meciurilor din preliminariile EURO 2024 pentru a aduce un omagiu memoriei victimelor atentatului de luni de la Bruxelles, soldat cu moartea a doi suedezi, a anuntat UEFA, citata de AFP.Doi suporterii suedezi au fost ucisi, luni seara,…

- Thomas Meunier, 32 de ani, locul 3 la Mondialul din 2018 cu naționala Belgiei, se teme ca atentatul șocant de la Bruxelles e doar inceputul unei perioade extrem de grele legate de fanatismul islamic. Thomas Meunier are 32 de ani și joaca de un deceniu la naționala Belgiei, parte din generația care a…

- Barbatul, identificat drept un cetațean tunisian pe numele sau Abdesalem Lassoued, a fost impușcat mortal intr-o cafenea din cartierul Schaerbeek din Bruxelles, la aproximativ 12 ore dupa ce a comis atacul terorist in care și-au pierdut viața doi cetațeni suedezi, potrivit BBC.In varsta de 45 de ani,…

- Atac infiorator luni seara in centrul orasului Bruxelles, capitala Belgiei. Cel puțin doua persoane au murit si una a fost ranita. Momentul atacului a fost surprins de oamenii care se aflau in zona. Atacatorul ar fi membru ISIS si este inca in libertate. Victimele sunt de nationalitate suedeza si ar…

- Potrivit MAE, cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in aceasta perioada folosind serviciile companiei Ryanair, inspre/dinspre R. Belgiei, sunt rugati sa urmareasca pagina web a aeroportului Charleroi (https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr/flights/live) si/sau a Ryanair, pentru…