- Șoc și groaza, exact acum un an, intr-o localitate din județul Timiș, unde un individ a intrat peste o familie in casa, taind ușa cu drujba. S-a intamplat la Sanandrei, unde agresorul, un barbat de 32 de ani a intrat in casa peste o familie, tata, doi baieți și o fata. Tinerii au reușit sa fuga, dar…

- Intreaga țara a fost ingrozita de cazul tinerei torturata de propriul iubit care o filma in timp ce comitea faptele umilitoare. Tanarul a ajuns dupa gratii și a primit ani grei de inchisoare dupa ce a supus-o pe fata la chinuri greu de imaginat.

- Decizia nu e definitiva, putand fi atacata cu apel. "Dosar nr. 20082/3/2017: condamna pe inculpatul OLTEANU BOGDAN la pedeapsa principala de 7 ani inchisoare si aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, respectiv a drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b si k din…

- Un american cu origini libaneze a fost condamnat marți de catre un judecator federal din New York la 40 de ani de închisoare, dupa ce a fost gasit vinovat în luna mai de complicitate cu organizația terorista Hezbollah, informeaza AFP.„Ali Kourani a fost recrutat, antrenat și…

- Jihadistul francez Erwan Guillard, un fost militar care a luptat in randurile organizatiei Statul Islamic intre 2013 si 2014, a fost condamnat in apel la 11 ani de inchisoare, vineri, la Paris, relateaza AFP, potrivit Agerpres.O pedeapsa putin mai mica decat condamnarea de 12 ani in primul…

- Judecatoria Aiud l-a condamnat, ca prima instanta, la 6 ani si 10 luni de inchisoare cu detentie pe barbatul din Alba care, in luna iulie, si-a batut cu biciul cele trei fetite de 6, 8 si 11 ani. Pedeapsa a fost data in conditiile in care martorii din proces au declarat ca nu este pentru prima data…

- Un tanar de 23 de ani a fost incarcerat in Peniteciarul de Maxima Siguranta Galati dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate in contextul in care a mintit sub juramant.