- Cel putin 39 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui dublu atentat sinucigas produs vineri intr-o moschee siita din estul Afganistanului, informeaza agentiile Associated Press si Reuters.

- Cel putin 16 persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite – majoritatea civili – marsi, la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau sa o dezamorseze, potrivit unui bilant prezentat de autoritati si surse spitalicesti, relateaza AFP. ”Ultimele…

- Bilantul atacurilor comise miercuri de militanti ai organizatiei Stat Islamic (SI) si de talibani impotriva a doua sectii de politie din capitala afgana Kabul este de 16 morti, printre care 10 civili, si 28 de raniti, transmite joi dpa. Potrivit Ministerului de Interne, cinci politisti si un agent de…