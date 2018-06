Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane protesteaza, astazi, pe holul Parlamentului, fata de modificarea Codului de procedura penala, in timpul discursului din plen al premierului Viorica Dancila, care prezinta stadiul procesului...

- Discursul premierului Dancila in plenul Parlamentului a fost intampinat cu proteste de mai mulți tineri care au scandat lozinci impotriva coaliției de la guvernare. Protestatarii au facut un lanț uman pe holul Parlamentului. Discursul premierului Dancila in plenul Parlamentului a fost intampinat cu…

- Ce mesaj a aparut pe cladirea Guvernului, in timpul discursului lui Liviu Dragnea. Președintele PSD a urcat pe scena, sambata seara, și a vorbit in fața celor peste 100.000 de oameni care au venit la mitingul PSD din Piața Victoriei . Un mesaj surprinzator a aparut in timp ce liderul social-democrat…

- Zeci de palestinieni care protestau vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel au fost raniti de tiruri ale armatei israeliene si de gaze lacrimogene, in conditiile in care mai multe mii de oameni au participat la manifestatie, relateaza Reuters. Intitulate generic si Marsul intoarcerii,…

- În jur de 30 de persoane au fost ranite în urma unei explozii ce a avut loc joi în cartierul Stamford Hill din Londra, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si BBC. Deflagratia s-a produs în timpul unui festival al comunitatii evreiesti. Sute de persoane participau…

- Opt militari din Batalionului 30 Protectia Fortei Vulturii Carpatilor din Campulung Muscel au fost raniti luni, 30 aprilie, in Afganistan, in jurul orei 9.00, ora Romaniei, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind tinta unui autovehicul capcana VBIED Vehicle Borne Improvised Explosive…

- Avionul unei companii americane a aterizat de urgenta pe aeroportul international Philadelphia din Statele Unite, dupa ce unul dintre motoare a explodat in timpul zborului.Avionul plecase de pe aeroportul La Guardia, din New York, și urma sa aterizeze in Dallas.