Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in regiunea Ontario din Canada, dupa ce o bomba a fost detonata intr-un restaurant indian. Incidentul a avut loc la Mississauga, o localitate aflata la 30 de km de Toronto. Atacul nu a fost revendicat deocamdata.

- O bomba a fost detonata intr-un restaurant din orasul canadian Ontario. In urma exploziei, cel putin 15 oameni au fost raniti. Potrivit informatiilor preliminare, trei dintre victime au fost internate in stare critica.

- Cel puțin 16 persoane au fost ucise și alte 38 au fost ranite pe 22 mai. O duba plina cu explozibil a detonat in timp ce membrii forțelor de securitate incercau sa o dezamorseze. Atentatul a avut loc in sudul Afganistanului, conform oficialilor locali.

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 40 ranite in urma unui atentat cu bomba comis de un grup sinucigaș suspectat ca aparține Statului Islamic, scrie Reuters. Exploziile au avut loc in timpul slujbei religioase de duminica in trei biserici situate in al doilea oraș ca marime din Indonezia, Surabaya.

- UPDATE ora 12:30 – Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atentatul sinucigas comis duminica la Kabul impotriva unui centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, atentat soldat, potrivit ultimului bilant, cu cel putin 31 de morti…

- Fotbalul nu scapa de pericolul terorismului. Mai ales in anumite zone ale planetei. Joi, partida Elmen - SYL, care se juca in orașul Barawe, din sudul Somaliei (la 220 de kilometri de capitala Mogadiscio), a fost intrerupta brutal de o deflagrație puternica la inceputul reprizei secunde. O bomba explodase…

- Un atac cu bomba ar fi avut loc pe un stadion de fotbal din Somalia. Incidentul ar fi fost comis de gruparea islamista Al-Shahab. Cinsi suporteri și-au pierdut viața in urma atacului din orașul Barawe, din sudul Somaliei, potrivit WashingtonPost. Alte opt persoane, printre…

- Atentatul a avut loc pe un stadion din orasul Berawe, din sudul tarii. Potrivit presei locale, pe stadion se juca un meci intre doua echipe din acest oras, Elman si SYL. iar bomba, care era ingropata sub una dintre tribune, in zona VIP, a fost detonata in timpul meciului. Printre raniti se afla si…