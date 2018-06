Stiri pe aceeasi tema

- O furgoneta s-a izbit marti dimineata de cladirea care gazduieste sediul cotidianului olandez De Telegraaf, situata la periferia metropolei Amsterdam, politia apreciind ca este vorba despre un act intentionat. Nicio persoana nu a fost ranita in acest incident. O furgoneta de culoare alba s-a lovit de…

- Soferul unei autoutilitare a murit, sâmbata dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului si a lovit glisiera mediana pe autostrada A1 Sibiu-Deva, sensul de mers catre Deva. Traficul este oprit pe sensul de mers Sibiu catre Deva si este deviat pe DN1.

- Soferul unei autoutilitare a murit, sambata dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului si a lovit glisiera mediana pe autostrada A1 Sibiu-Deva, sensul de mers catre Deva. Traficul este oprit pe sensul de mers Sibiu catre Deva si este deviat pe DN1.

- Iata exemplul de azi. Sa luam acelasi sofer care castiga ieri 15 minute circuland cu 190 km/h pe autostrada. Astazi il mutam in traficul din oras, fara #centuradesiguranta. Din neatentie are un #accident, un impact la 40 km/h. Ii spunem ca acest lucru supune corpul uman la presiuni similare…

- Atacul cu vehicul a avut loc in zona Ganot, in apropierea coloniei israeliene Shavei Shomron.Soferul vehiculului a fugit dupa atacul care a vizat un grup de militari israelieni si este cautat activ de autoritatile israeliene.Un militar israelian a fost ranit usor in atac.

- O familie de francezi a plecat sa viziteze o gradina zoologica din Olanda, insa aventura lor s-a transformat in coșmar. Turiștii nu au respectat masurile de securitate impuse de angajați și și-au riscat viața. Aceștia au coborat din mașina, lucru care era interzis, pentru a admira mai…

- Accident incredibil petrecut marti noaptea la Bascov. La 21 de ani ai sai, un viitor politist se poate spune ca a fentat moartea. Masina in care se afla acesta a ajuns, efectiv, sa se incolaceasca in jurul unui stalp de pe marginea drumului. Imaginea masinii incolacite in jurul stalpului arata de…

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului pe o strada din Pitesti, iar autovehicului s-a izbit violent de un stalp de electricitate, pe care a ramas suspendat. Martorii sustin ca barbatul aflat la volan a scapat cu viata. Un accident spectaculos a avut loc marti seara, pe o strada…