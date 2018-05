Atentat în Libia. Cel puțin șapte persoane au fost ucise Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").



- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 40 ranite in urma unui atentat cu bomba comis de un grup sinucigaș suspectat ca aparține Statului Islamic, scrie Reuters. Exploziile au avut loc in timpul slujbei religioase de duminica in trei biserici situate in al doilea oraș ca marime din Indonezia, Surabaya.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca este nevoie ca domenii traditionale precum politica agricola comuna si politica de coeziune sa fie pastrate in viitorul cadru financiar multianual, dar sa se acorde importanta si unor domenii…

- Deputatul USR Cristian Seidler a criticat, joi, decizia Biroului Permanent de a bloca invitarea in Parlament a premierului Viorica Dancila si a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca PSD „citeste cum vrea Regulamentul” si ca Romania „merge spre un model practicat in Rusia lui Putin".

- Intrebat joi la Antena 3 daca este importanta o candidatura a lui Klaus Iohannis la prezidentialele de la anul, Dragnea a spus: "Chiar nu stiu si va spun sincer, nici nu vreau sa se simta jignit (n.r. - Klaus Iohannis), pe mine, personal, nu prea ma intereseaza acum. Noi nu suntem preocupati in momentul…

- O informație de ultima ora zguduie din temelii opinia publica. Se pare ca regretatul Andrei Gheorghe nu se afla in propria casa atunci cand a murit. Informația a fost relatata și argumentata de postul de televiziune Realitatea TV. Conform sursei citate, Andrei Gheorghe se afla in casa unei vecine, intr-adevar,…

- Comisia Europeana a hotarat recent sa emita un aviz motivat adresat Austriei, Belgiei, Ciprului, Cehiei, Finlandei, Greciei, Letoniei, Romaniei, Spaniei si Marii Britanii referitor la netranspunerea in legislatia lor nationala a normelor UE privind calitatea benzinei si a motorinei (Directiva (UE) 2015/652…

- Statele membre trebuiau sa transpuna in legislatiile lor nationale normele UE privind calcularea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de carburanti pana la 21 aprilie 2017. Comisia a trimis deja acestor state membre o scrisoare de punere in intarziere in mai 2017. Daca…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. La scurt…