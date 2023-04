Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 24 de ani a fost arestat dupa ce o bomba fumigena a explodat in timpul unui miting electoral la care era prezent si premierul japonez Fumio Kishida, in orasul Wakayama, din vestul Japoniei, au relatat media locale, citate de DPA.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marti discutiile "productive" cu premierul nipon Fumio Kishida, in vizita la Kiev, laudand "vointa foarte concreta" a Japoniei de a "proteja" Ucraina in fata "terorii rusesti", noteaza AFP.

