Oamenii legii au avut parte de o descoperire incredibila in Bucuresti, dupa ce au primit o sesizare la 112. O geanta in care s-ar afla un obuz a fost gasita pe o strada din Capitala. Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, cand Secția 10 Poliție a fost sesizata cu privire la faptul ca pe o […] The post ATENTAT in Bucuresti? SRI si MAI, in alerta! Politistii au gasit un OBUZ first appeared on Ziarul National .