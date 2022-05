Atentat eșuat asupra lui Putin? Serviciile secrete ale Ucrainei afirma zilele astea in spațiul public ca, acum doua luni, a fost pus in practica un plan de ucidere a lui Vladimir Putin. Atentatul, despre care nu exista dovezi sau știri, ar fi avut loc in regiunile din Caucaz, adica Armenia, Azerbaidjan, Georgia, parți din sudul Rusiei, unde liderul de la Kremlin are mulți dușmani, cu care s-a pricopsit din conflictele anterioare. Și, desigur, atentatul a eșuat. Informația pornita de la serviciile secrete ucrainene este relatata și de Kyrylo Budanov de la Ministerul Ucrainean al Apararii, in timpul unui interviu acordat Ukrainska… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

