Atentat dejucat. Poveste cu gangsteri și urmăriri prin Paris O masina care continea explozibili in portbagaj a fost gasita marti seara in parcarea unui centru comercial din Sarcelles, in nordul Parisului, au anuntat miercuri surse citate de AFP. Potrivit surselor, ocupantii masinii erau urmariti de jandarmi si politie dupa ce s-au sustras de la un control rutier. Dupa ce au ajuns in parcarea subterana, cei doi aflati la bordul vehiculului au reusit sa coboare si sa fuga, abandonand masina. In portbagajul acesteia au fost gasite sase dispozitive explozive si un set de numere de inmatriculare false, a mentionat o sursa din politie.

- Redoine Faid, infractorul care a evadat in data de 1 iulie dintr-o inchisoare din Paris cu ajutorul unui elicopter, a fost vazut marți intr-o mașina plina cu exploziv, in orașul Sarcelles din Franța, relateaza cotidianul Le Monde, potrivit Mediafax.Acesta este cautat de aproape o luna, dupa…

- Un gangster periculos pe nume Redoine Faid a evadat dintr-o inchisoare din apropierea Parisului cu ajutorul unui elicopter. Acesta a avut mai mulți complici care l-au ajutat sa-și duca planul pana la capat. (Console si accesorii gaming) Redoine Faid a reușit evadarea imposibila cu ajutorul a trei complici…