Persoanele arestate in Belgia in legatura cu un atentat planificat impotriva unui miting organizat in apropiere de Paris de Mujahedinii Poporului (MEK) apartin de fapt acestui grup de opozitie iranian, potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe iranian, noteaza France Presse.



"Pe baza informatiilor disponibile, persoanele arestate in Belgia sunt elemente operationale cunoscute ale MEK", scrie miercuri ministerul, citandu-l pe purtatorul de cuvant al diplomatiei iraniene, Bahram Ghassemi.



Iranul ii considera "teroristi" pe membrii acestui grup de inspiratie marxista…