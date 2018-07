Planul de atentat dejucat impotriva unei reuniuni a opozitiei iraniene sambata in apropiere de Paris releva o "stratagema" care urmareste sa afecteze imaginea Republicii Islamice Iran, a apreciat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif pe contul sau Twitter, citat de AFP. "Iranul condamna fara echivoc orice forma de violenta si terorism, oricare ar fi aceasta, si este dispus sa lucreze cu toate partile implicate pentru a dezvalui ceea ce este o stratagema sinistra efectuata sub un drapel fals", scrie Zarif. "Cat este de practic! Chiar in momentul in care noi incepem o vizita prezidentiala…