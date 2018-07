Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele arestate in Belgia in legatura cu un atentat planificat impotriva unui miting organizat in apropiere de Paris de Mujahedinii Poporului (MEK) apartin de fapt acestui grup de opozitie iranian, potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe iranian, noteaza France Presse. "Pe…

- Planul de atentat dejucat impotriva unei reuniuni a opozitiei iraniene sambata in apropiere de Paris releva o "stratagema" care urmareste sa afecteze imaginea Republicii Islamice Iran, a apreciat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif pe contul sau Twitter, citat de AFP, informeaza…

- Planul de atentat dejucat impotriva unei reuniuni a opozitiei iraniene sambata in apropiere de Paris releva o "stratagema" care urmareste sa afecteze imaginea Republicii Islamice Iran, a apreciat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif pe contul sau Twitter, citat de AFP. "Iranul condamna…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat marti toata partile impotriva unei "escaladari" ce ar putea conduce la un "conflict", dupa ce Iranul a anuntat un plan vizand cresterea capacitatii sale de imbogatire a uraniului, urmat de o reactie ferma din partea Israelului, relateaza AFP.…

- Un nou atentat a fost dejucat in Franta si doi frati de origine egipteana au fost arestati, a anuntat vineri ministrul afacerilor interne francez, Gerard Collomb, informeaza AFP, preia Agerpres. "Erau doi tineri de origine egipteana care se pregateau sa comita un atentat, fie cu exploziv, fie…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

- Un tribunal din Belgia l-a gasit vinovat pe Salah Abdeslam, singurul suspect ramas in viata in urma atacurilor teroriste de la Paris din 2015, de tentativa de omor, in cadrul unui schimb de focuri cu politia, scrie BBC, conform news.ro.El a deschis focul asupra ofiterilor care perchezitionau…

- Autoritatile olandeze au retinut patru indivizi suspectati ca voiau sa puna la cale un atentat terorist. Procurorii i-au identificat pe cei patru ca fiind olandezi de origine marocana. Dovezile care indicau complotul ar fi fost evidentiate intr-o inregistrare a unui alt barbat, care a fost…