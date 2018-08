Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane, inclusiv cinci membri ai fortelor de securitate irakiene, au fost ucise miercuri intr-un atentat cu masina-capcana la un post de control in districtul Qaim, din provincia Anbar, relateaza AFP si Reuters. In deflagratie au fost de asemenea raniti alti cinci membri ai fortelor de…

- Cel putin 29 de oameni au fost ucisi si 81 raniti intr-un atentat sinucigas ce a vizat o moschee din estul Afganistanului. Atacatorii erau inarmati si aveau asupra lor centuri cu explozibil.

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o polulara destinatie turistica. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

- Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata in incendiile de vegetatie din imprejurimile Atenei, Grecia trecand prin cea mai mare criza provocata de incendii in ultimii zece ani. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis marti ca Ambasada Romaniei la Atena a facut, in regim de urgenta, demersuri…

- Imagini cutremuratoare: Patru oameni au murit in urma unui accident cumplit in urma cu putin timp. Vezi cum s-a intamplat tragedia.foto Masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. La fata locului sunt acum politistii care fac verificari, iar traficul este ingreunat. Un accident grav s-a petrecut…

- Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei, intr-un accident de autocar, care s-a rasturnat intr-un defileu, a anuntat politia, relateaza AFP. Echipe de salvare au fost mobilizate la locul dramei, in districtul accidentat Pauri Garhwal, la nord-est…

- Semnal de alarma tras de reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Timiș. In acest an, pana la sfarșitul lunii mai, 31 de persoane și-au pierdut viața in urma accidentelor rutiere petrecute pe drumurile din județul Timiș, cu aproape 8% mai mult fața de aceeași perioada a anului trecut. Statisticile…