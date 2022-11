Atentat cu bomba la Istanbul? Prima reacție a președintelui turc Explozie puternica la Istanbul. Numarul total al persoanelor ranite inca nu este cunoscut. Pe de alta parte, șase dintre cei aflați in zona și-au pierdut viața. Explozia a avut loc intr-o zona pietonala din Istanbul. Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca este vorba de un atac cu bomba. Mai exact, acesta a afirmat ca explozia din Istanbul miroase a “terorism” si ca, din primele informatii, o femeie ar fi fost implicata. “6 persoane au murit și 53 de persoane au fost ranite in explozia de pe strada Istiklal. Națiunea noastra ar trebui sa fie sigura ca autorii incidentului vor fi pedepsiți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atac cu bomba in Istanbul, duminica, 13 noiembrie 2022. O explozie puternica s-a produs pe bulevardul pietonal Istiklal din oraș. Autoritațile au transmis un bilanț provizoriu al victimelor: șase persoane au murit, 53 au fost ranite. Prima reacție a președintelui Recep Tayyip Erdogan. Atac cu bomba…

- O explozie produsa pe emblematica artera Istiklal din cel mai mare oraș turc, Istanbul, s-ar fi soldat cu mai mulți raniți. Nu este clar daca exista victime! O explozie produsa pe emblematica artera Istiklal din cel mai mare oraș turc, Istanbul, s-ar fi soldat cu mai mulți raniți. Nu este clar daca…

- O explozie puternica a avut loc in aceasta dupa-amiaza in centrul Istanbulului, aproape de Piața Taksim. Cel puțin o persoana a murit și sunt cel puțin 11 ranite, insa nu exista date certe in acest moment cu privire la numarul de victime, potrivit Reuters și BBC. Explozia a avut loc intr-un zona extrem…

- O misiune de salvare continua dupa o explozie mortala ce s-a produs vineri intr-o mina de carbune din Turcia. Peste doua duzini de oameni au murit, vineri, in urma exploziei dintr-o mina de carbune din provincia Bartin, din nordul Turciei.In timp ce echipele de salvare continuau sa caute oameni prinși…

- O explozie produsa vineri intr-o mina de carbune din provincia Bartin din nordul Turciei a provocat moartea a 40 de persoane, a declarat sambata ministrul de interne Suleyman Soylu, adaugand ca operațiunile de cautare și salvare continua pentru un miner disparut, relateaza Reuters. El a spus ca 58 dintre…

- 10 oameni au murit si peste 20 au fost raniti in Irlanda in explozia unei benzinarii. Printre victime este si un copil de cinci ani, care mersese cu tatal sa cumpere un cadou de ziua mamei lui. Suflul exloziei a fost atat de puternic incat a naruit mai multe cladiri din apropiere. Primele indicii par…

- Un pachet a explodat in campusul Universitatii Northeastern din Boston, marti seara tarziu, iar colegiul a declarat ca un membru al personalului a suferit rani minore. Autoritatile au precizat ca un alt pachet suspect a fost gasit in apropierea unui muzeu de arta important, iar FBI-ul asista la ancheta.…

- Alerta cu bomba la nunta lui George Simion. Poliția s-a mobilizat deja. Echipaje de la IPJ Valcea au ajuns la Maciuca și fac verificari dupa ce un mesaj anonim transmis pe mai multe canale media arata ca ar exista o bomba acolo. „Azi explodam o bomba la nunta lui George Simion la Hotel Forest. Știm…